gefunden bei ALLERGONEWS am 24.07.2018 um 19:00 Uhr

In einer Studie untersuchen Forscher der Thoraxklinik am Uniklinikum Heidelberg, ob sich eine erfolgreiche zahnärztliche Therapie einer Parodontose auch günstig auf den Verlauf einer COPD auswirkt. Lesen Sie weiter auf: Probanden gesucht: Nützt bei COPD Therapie gegen Parodontose? Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

