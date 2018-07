Männergespräch über HIV: Moses aus Simbabwe

gefunden bei magazin.hiv am 26.07.2018 um 08:10 Uhr

Zwei Gruppen sind in Südafrika besonders stark von der HIV-Epidemie betroffen: Fernfahrer und Sexarbeiterinnen. Am Truck Stop Pomona bei Johannesburg treffen sie aufeinander. ATLAS 2018 hat mit Moses* gesprochen Ich sitze auf der Veranda der Klinik am Truck Stop Pomona und döse, als ich ihn das erste Mal sehe, den Lastwagenfahrer in seiner dunklen, abgetragenen Kleidung. Ruhig, aber entschlossen kommt er auf mich zu. Wegen der Staubwolken, die in dem hellen Sonnenlicht herumwirbeln, sieht es s

