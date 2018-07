gefunden bei ALLERGONEWS am 25.07.2018 um 03:01 Uhr

Der Ebola-Ausbruch im Kongo ist allem Anschein nach vorerst zu Ende. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus war am Dienstag auf dem Weg in die Hauptstadt Kinshasa, um das Ende des Ausbruchs dort zusammen mit dem örtlichen Gesundheitsminister zu verkünden. Lesen Sie weiter auf: Kongo: Ebola-Ausbruch vor dem Ende Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte [...] .../Auszug

