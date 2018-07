gefunden bei allergodome.de am 12.07.2018 um 16:46 Uhr

Eine neue EU-Regelung erlaubt die Verwendung des Zahnfüllmaterials bei Schwangeren und Kindern von Juli an nur noch in Ausnahmefällen. Der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer über die Hintergründe des Verbots. Lesen Sie weiter auf: Interview am Morgen: Zahnmedizin: „Amalgam ist besser als sein Ruf“ Quelle: Süddeutsche Zeitung | Allergie Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »