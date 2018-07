gefunden bei ALLERGONEWS am 24.07.2018 um 12:00 Uhr

Berlin (dpa/tmn) – Teure Malsachen, wenig Schadstoffe? So einfach ist es nicht. Auch in teureren Stiften hat die Stiftung Warentest viele bedenkliche Substanzen gefunden. Etwa jedes dritte von 35 überprüften Sets bekam daher jetzt das Urteil „mangelhaft“. Lesen Sie weiter auf: Familie: Stiftung Warentest findet Schadstoffe in vielen Stiften Quelle: Süddeutsche Zeitung | Allergie Titelbild/Grafik [...] .../Auszug

