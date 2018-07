Eine Kerze für die Freundin ohne Namen

gefunden bei magazin.hiv am 21.07.2018 um 08:06 Uhr

Vor fast 20 Jahren kämpfte der JES-Aktivist Roland Baur mit einer Freundin für eine andere Drogenpolitik. Die Erfolge ihres Engagements kamen für sie zu spät; sie hat sie nicht mehr erlebt. Heute schreibt ihr Roland Baur in einem Brief, was ihre Gruppe in vielen Jahren erreicht hat. Liebe … ach, mit deinem Namen darf ich dich selbst in diesem Brief nicht anreden, weil es deiner Tochter (und inzwischen auch deiner Enkelin) nicht schaden soll; auch 15 Jahre nach deinem Tod könnte ich dies n

weiterlesen »