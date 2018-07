gefunden bei allergodome.de am 10.07.2018 um 16:58 Uhr

Weil der Eichenprozessionsspinner im schwäbischen Harburg heuer so massiv auftritt, müssen die Schützen ihre Feier verschieben. Lesen Sie weiter auf: Eichenprozessionsspinner in Bayern: Raupen verderben Sommerfest Quelle: Süddeutsche Zeitung | Asthma Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »