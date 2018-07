gefunden bei ALLERGONEWS am 20.07.2018 um 03:00 Uhr

An heißen Tagen verspricht eine Dusche die perfekte Abkühlung. Was sich gut anfühlt, kann der Haut jedoch schaden. Ein paar Tipps helfen dabei, trockene Stellen zu vermeiden. Lesen Sie weiter auf: Duschen bei der Sommerhitze: So vermeiden Sie trockene Haut Quelle: SPIEGEL ONLINE | Haut Titelbild/Grafik by SPIEGEL ONLINE .../Auszug

weiterlesen »