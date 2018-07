gefunden bei ALLERGONEWS am 26.07.2018 um 17:01 Uhr

Die Sonne brennt vom Himmel, die Böden sind vielerorts staubtrocken. Das Klima der vergangenen Wochen hat ein saisonal frühes Ende hoher Gräserpollenkonzentrationen zur Folge. Zum Problem für Gräserpollenallergiker könnten derzeit Maisfelder werden, denn direkt neben oder in Maisfeldern befinden sich bei Wind ausreichend Mengen von Maispollen in der Luft, die in der Lage sind, allergische [...] .../Auszug

