gefunden bei ALLERGONEWS am 24.07.2018 um 03:01 Uhr

Beim Modellprojekt „mSkin“ in Mecklenburg-Vorpommern können Hausärzte bei Hautveränderungen ihrer Patienten per App einen Dermatologen konsultieren. Lesen Sie weiter auf: Ärztemangel?: Der Hautarzt ist nur einen Klick entfernt Quelle: Ärzte Zeitung | Hautkrankheiten Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »