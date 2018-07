Abatacept ist ein effizienter und sicherer Wirkstoff zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis

gefunden bei ALLERGONEWS am 25.07.2018 um 12:56 Uhr

Die Studie deutet darauf hin, dass Abatacept effektiv und sicher für die Behandlung von Psoriasis-Arthritis eingesetzt werden könnte. Daher könnte Abatacept in Zukunft neben der Behandlung von rheumatischer Arthritis auch bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis eingesetzt werden. Patienten mit Psoriasis-Arthritis leiden an chronischen Entzündungen in den Gelenken in Kombination mit einer Schuppenflechte. Ursache ist eine Autoimmunerkrankung, [...] .../Auszug

