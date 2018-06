Weg frei für Drogenkonsumräume in Baden-Württemberg

gefunden bei magazin.hiv am 19.06.2018 um 11:58 Uhr

Die baden-württembergische CDU-Landtagsfraktion hat am 12. Juni beschlossen, kein Veto gegen eine Verordnung einzulegen, welche die Einrichtung von Drogenkonsumräumen in dem Bundesland ermöglicht. 2019 soll in Karlsruhe der erste Druckraum eröffnet werden. Ende April hatte der Karlsruher Gemeinderat einstimmig die Einrichtung eines Drogenkonsumraums beschlossen. Doch für die Umsetzung des Vorhabens fehlte in Baden-Württemberg bislang die rechtliche Grundlage. Nach monatelangen Bedenken hat

