Wahnsinnswoche 2018:23

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 05.06.2018 um 19:06 Uhr

In dieser Woche 158 Patientenkontakte und 11 Terminausfälle. Bis zum 10.8.2018 sind leider keine Termine mehr frei, und ich verabschiede mich bis zum 25.6. in den Urlaub. Erstes Fazit der PsychKG-Novelle von 2017: Lange Verfahren bis zur Behandlung und fehlende ambulante Hilfe-Möglichkeiten. "Wie sorgt man heute fürs Seelenheil? Psychische Erkrankungen als pastorale, medizinische und gesellschaftliche Herausforderung?" In a review of 92 studies of the burnout/depression overlap, Bi

weiterlesen »