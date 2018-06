gefunden bei Rechtsanwalt Healthcare Medizinprodukterecht Medizinrecht am 22.06.2018 um 15:17 Uhr

Liegt die Zukunft in der Medizin in der Digitalisierung? Vielleicht. Wo liegt die Zukunft in der Medizin? Im Menschen! Vielfältige Herausforderungen bestimmen den medizinischen Alltag. Umso wichtiger ist es, ein Handwerkszeug zu kennen, mit dem Sie sich und Ihre Mitarbeiter besser kennen, Ihre Wirkung auf Mitarbeiter und Patienten wissen, und so gemeinsam zu mehr Effektivität … Continue reading "Sie möchten Personal finden und binden? Insights Discovery Modell"

weiterlesen »