gefunden bei allergodome.de am 12.06.2018 um 15:09 Uhr

Freiburg am Breisgau (dpa/tmn) – Es kribbelt, es juckt, die Nase läuft – Allergiker kennen diese Symptome. In der Heuschnupfen-Saison sind die Schleimhäute in der Nase ständig gereizt. … lesen Sie weiter! Quelle: : http://www.sueddeutsche.de/news/gesundheit/gesundheit-so-erhalten-allergiker-ihr-riechvermoegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180607-99-620747?source=rss

weiterlesen »