gefunden bei allergodome.de am 08.06.2018 um 17:09 Uhr

Das 4-stufige Reinigungssystem entfernt 99,97% von Luft übertragener Schadstoffe, so klein wie 0,3 Mikron, inklusive Keime, Viren, chemische Dämpfe, Pollen und Staub. Auto Modus mit eingebauten Sensoren überprüft die Luftqualität in Echtzeit und passt die Schnelligkeit des Ventilators automatisch an,

weiterlesen »