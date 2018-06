Alternativer Drogen- und Suchtbericht zeigt neue Wege für die Drogenpolitik

gefunden bei magazin.hiv am 28.06.2018 um 14:55 Uhr

Verbände haben am Mittwoch in Berlin den 5. Alternativen Drogen- und Suchtbericht vorgestellt. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr Tabak und Alkohol sowie Cannabis. Die zentrale Botschaft des Berichts lautet: Die Zahl der Drogentoten sowie gesundheitliche Schäden durch Drogenkonsum ließen sich durch eine andere Drogenpolitik in Bund, Ländern und Kommunen erheblich verringern. Der Alternative Drogen- und Suchtbericht (ADSB) versteht sich als kritische Ergänzung zum Bericht der Bundesregi

