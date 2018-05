gefunden bei allergodome.de am 14.05.2018 um 03:00 Uhr

Yorkshire Game 17 Ltd is recalling Wild Venison Burgers because they contain soya, sulphur dioxide and/or sulphites, and wheat (gluten), which are not emphasised correctly on the label. … lesen Sie weiter! Quelle: : https://www.coeliac.org.uk/about-us/news/yorkshire-game-17-recalls-wild-venison-burgers

