gefunden bei allergodome.de am 15.05.2018 um 12:56 Uhr

Unter dem Motto „Alles – Aber bitte glutenfrei!“ findet am 19. Mai 2018 ab 11 Uhr der Welt-Zöliakie-Tag statt. Veranstaltungsort ist der Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein. Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Informationsständen, Verkauf von glutenfreien Produkten, musikalischer

weiterlesen »