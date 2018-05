Wahnsinnswoche 2018:20

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 21.05.2018 um 12:23 Uhr

In dieser Woche 186 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Vor meinem Urlaub (6.-22.6.) und danach sind bis zum 20.7.2018 leider keine Termine mehr frei. Auf Jobsuche? Hier ein schönes Karrierebeispiel: als Bundeswirtschaftsminister hatte sich Sigmar Gabriel für den Zusammenschluss von Siemens und Alstom stark gemacht. Nun soll er in den Verwaltungsrat des geplanten Konzerns berufen werden. Nego il consenso! Vielleicht mache ich das genau so wie dieser Metzger. Die Datenschutz-Grun

weiterlesen »