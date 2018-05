Vitos goes digital …

gefunden bei Vitos Blog am 09.05.2018 um 08:00 Uhr

Zu Besuch auf der conhIT in Berlin – Europas führende Veranstaltung für Gesundheits-IT Mitte April besuchten acht Vitos Kollegen die Messe conhIT in Berlin – Europas führende Veranstaltung für Gesundheits-IT. Mit mehr als 10.000 Teilnehmern und 577 Ausstellern aus 20 verschiedenen Nationen ist die Messe der Branchentreff für Gesundheits-IT. Wie bereits in den vergangenen Jahren nutzte Vitos die Chance, sich in Berlin drei Tage einen umfassenden Überblick über etablierte IT-Lö

weiterlesen »