gefunden bei allergodome.de am 21.05.2018 um 17:26 Uhr

Models lächeln uns von Plakatwänden an und sind vor allem eins: schön. Wer dann an seine Schuppenflechte denkt, findet die wohl in den wenigsten Fällen schön. Modemarken setzen aber nun mal auf Menschen, die makellos […] Der Beitrag Modelabel setzt

weiterlesen »