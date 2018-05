gefunden bei allergodome.de am 30.05.2018 um 13:14 Uhr

Kiel (dpa/lno) – Die SPD fordert ein generelles Rauchverbot in Autos, wenn Kinder mitfahren. „Es kann nicht angehen, dass in Gaststätten ein Rauchverbot gilt, das Qualmen in viel kleineren Räumen wie dem Auto, wenn Kinder mitfahren, aber weiterhin gestattet bleibt“,

