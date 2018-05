gefunden bei allergodome.de am 28.05.2018 um 17:02 Uhr

Am 12. Juni gibt es von 19 bis 20 Uhr einen Webcast zum Thema Blickdiagnosen in der Dermatologie, der vom Health-CME Team der KWHC GmbH durchgeführt und von MSD gesponsert wird. In der Dermatologie sind Blickdiagnosen ja von besonderer Bedeutung.

weiterlesen »