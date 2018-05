Einen neuen Weg beginnen

gefunden bei Vitos Blog am 02.05.2018 um 08:00 Uhr

Besonderer Behandlungsansatz für Straftäter zwischen 18 und 24 Jahren Die Station für Junge Erwachsene der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie in Bad Emstal bietet Straftätern zwischen 18 und 24 Jahren einen besonderen, auf den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen zugeschnittenen Behandlungsansatz. In zwei Wohngemeinschaften werden seit Februar 2017 zwölf junge Männer, die aufgrund ihrer Suchterkrankung eine Straftat begangen haben, auf ihr Leben in der Gesellschaft vorberei

