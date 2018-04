Zum selbstbestimmten Leben begleiten

gefunden bei Vitos Blog am 04.04.2018 um 08:00 Uhr

Meine Arbeit als Bezugsbetreuerin der Ambulanten Dienste bei Vitos Teilhabe Mein Name ist Elisabeth Wenner und ich arbeite seit April 2013 als Bezugsbetreuerin bei Vitos Teilhabe in der Behindertenhilfe Region Riedstadt. Warum ich meine Arbeit als herausfordernd und befriedigend zugleich empfinde, möchte ich Ihnen hier berichten. Dazu möchte ich Ihnen die Geschichte meines Klienten Jörg Pödke erzählen. Ein Job so bunt wie das Leben In meinem früheren Beruf als Intensiv-Fachkrankenschweste

weiterlesen »