Wahnsinnswoche 2018:15

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 14.04.2018 um 09:41 Uhr

In dieser Woche 186 Patientenkontakte und 17 Terminausfälle. Vor meinem Urlaub (6.-22.6.) sind leider keine Termine mehr frei. Wir verblöden uns selbst. Irgendwann kann man hirnlose Massenberieselung und tatsächliche Information kaum noch auseinanderhalten. Was wir bereits glauben, prägt, was wir “sehen”. Kontext: [1] Die Rede vom "Christlichen Abendland" ist "mehr Fiktion als Faktum": das Christentum hat seinen Ursprung eindeutig im Morgenland, als hierzulande noch die "ungl

weiterlesen »