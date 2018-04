Wahnsinnswoche 2018:14

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 07.04.2018 um 13:49 Uhr

In dieser Woche 80 Patientenkontakte und 8 Terminausfälle. Vor meinem Urlaub (6.-22.6.) sind leider keine Termine mehr frei. Eine Dating-App für Schwule verteilt HIV-Status, Aufenthaltsort und Mailadressen freizügig an Geschäftspartner. Die deutsche Post hingegen verkauft nur Angaben zu Kaufkraft, Bankverhalten, Geschlecht, Alter, Bildung, Wohnsituation, Familienstruktur, Wohnumfeld und Pkw-Besitz an politische Parteien. Ein Studium des Maschinenbaus ist hier zu Lande vermutlich fre

