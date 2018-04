gefunden bei allergodome.de am 03.04.2018 um 13:44 Uhr

München (netdoktor.de) – Vitamin E schützt das Gedächtnis. Trotzdem versagen entsprechende Nahrungsergänzungsmittel in vielen Studien. Der Grund: In der Natur gibt es acht verschiedene Formen von Vitamin E. Entscheidend für das Erinnerungsvermögen ist wohl die richtige Kombination. So entwickeln einer

weiterlesen »