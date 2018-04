gefunden bei Rechtsanwalt Healthcare Medizinprodukterecht Medizinrecht am 26.04.2018 um 11:53 Uhr

Das SG Marburg hat die restriktive Genehmigungspraxis der meisten KZVen in Bezug auf die Genehmigung von zahnärztliche Vorbereitungsassistentinnen in MVZs für rechtswidrig erklärt! In einem zahnmedizinischen MVZ kann demnach mehr als ein ganztags beschäftigter Vorbereitungsassistent angestellt werden. Das SG Marburg har klargestellt, dass kein Grund … Weiterlesen →

weiterlesen »