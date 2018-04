gefunden bei allergodome.de am 19.04.2018 um 07:02 Uhr

An Pertussis erkranken in Deutschland vor allem Erwachsene. Sie stellen eine große Gefahr für Säuglinge dar. Wir zeigen in Grafiken, wie viele Erkrankte es seit 2001 gab und wie alt sie waren. … lesen Sie weiter! Quelle: : http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/atemwegskrankheiten/article/961239/erwachsene-erkranken-keuchhusten-laengst-keine-kinderkrankheit.html

weiterlesen »