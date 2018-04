Die kulturelle Kompetenz im Umgang mit Chemsex verbessern

gefunden bei magazin.hiv am 03.04.2018 um 14:15 Uhr

Drugreporter sprach mit David Stuart, der den Begriff Chemsex prägte und dessen Arbeit auch in der Dokumentation „Chemsex“ von VICE UK vorgestellt wurde. Stuart ist außerdem einer der Mitbegründer des European Chemsex Forum, dessen zweite Auflage im März 2018 in Berlin stattfand. Drugreporter: Seit Jahrtausenden haben Menschen Sex unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen. Warum wird dann so viel Wirbel um Chemsex gemacht – und wie unterscheidet er sich von Sex unter dem Einflu

weiterlesen »