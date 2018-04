gefunden bei allergodome.de am 01.04.2018 um 11:00 Uhr

Cinnamyl Alcohol (dt. Zimtalkohol) ist ein natürlich vorkommender Duftstoff, der in der Kosmetikindustrie zum Einsatz kommt. Er bildet süßlich-balsamatisch, nach Hyazinthen duftende Nadeln und kommt in vielen Pflanzen vor, zum Beispiel in Styrax, Hyazinthenblütenöl, Narzissenöl, Zimtblätteröl und Perubalsam. Cinnamyl Alcohol

