Wahnsinnswoche 2018:11

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 17.03.2018 um 20:00 Uhr

In dieser Woche 157 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Vor Mitte Mai sind leider keine Termine mehr frei. Jens Spahn (CDU), der neue Gesundheitsminister, hat sein Einfühlungsvermögen und seine Fähigkeit zur Anteilnahme schon eindrucksvoll unter Beweis stellen können: "Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe." Auch, wenn er faktisch in Teilbereichen Recht hat - die gesetzliche Grundsicherung wird tatsächlich mit großem Aufwand genau bemessen und

