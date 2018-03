gefunden bei allergodome.de am 16.03.2018 um 02:00 Uhr

Ultralife is recalling five varieties of their food supplement products because they contain Wheat (gluten), Milk, Nuts, Eggs and Soya that are not declared on the label. Different products contain different allergens. … lesen Sie weiter! Quelle: : https://www.coeliac.org.uk/about-us/news/ultralife-recalls-various-detox-drinks-and-food-supplements-due

weiterlesen »