Trogarzo: Erstes lang wirksames HIV-Medikament mit Antikörpern

Die US-Medikamentenkontrollbehörde FDA hat das Medikament Trogarzo (Substanzname: Ibalizumab) zur Behandlung von HIV-1-Patient_innen mit Multiresistenzen zugelassen. Das teilte die Herstellerfirma Theratechnologies am 6. März mit. Man hoffe, den Patient_innen das Medikament innerhalb von sechs Wochen zur Verfügung stellen zu können. Der Entry-Inhibitor enthält genetisch veränderte mononukleale Antikörper, die an CD4-Rezeptoren binden und sie blockieren. Es wird in einer Dosis von 200 Mill

