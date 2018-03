Studie: Höheres HIV-Risiko bei Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt

gefunden bei magazin.hiv am 19.03.2018 um 15:32 Uhr

Eine auf der Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018) vorgestellte Studie zeigt, dass Frauen in der Schwangerschaft ein fast drei Mal so hohes und in den sechs Monaten nach der Geburt ein vier Mal so Risiko einer HIV-Infektion haben wie sonst – so Daten aus zwei Präventionsstudien. Von Gus Cairns* Hintergrund Vorherige Untersuchungen zur Frage, ob eine Schwangerschaft das Risiko erhöht, kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2014 ergab

