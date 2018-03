O wie Obstipation (=Verstopfung)

gefunden bei Mama ist Kinderärztin am 19.03.2018 um 20:59 Uhr

Verstopfung (medizinisch: Obstipation) ist ein Problem, das ich häufig bei Kindergartenkindern sehe, die in der Kita nicht gerne zur Toilette gehen und immer „aufhalten“. Aber auch Kinder anderer Altersstufen leiden darunter. Ein tolles Video zum Thema Verstopfung (medizinisch Obstipation genannt) findest du, wenn du diesem Link folgst und dann auf das Video „The Poo in You“ klickst. Der Titel ist zwar englisch, das Video ist aber in deutscher und für Schulkinder sehr g

weiterlesen »