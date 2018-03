Niederlande: Gesundheitsrat empfiehlt Einführung der HIV-PrEP

gefunden bei magazin.hiv am 27.03.2018 um 15:00 Uhr

Der niederländische Gesundheitsrat hat die Einführung der HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP; „Pillen zum Schutz vor HIV“) für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), mit hohem HIV-Risiko empfohlen. In seiner am 27. März veröffentlichten Empfehlung weist das unabhängige Beratungsgremium für Parlament und Regierung darauf hin, dass in den Niederlanden trotz Kondomgebrauch, regelmäßigen HIV-Tests und frühem Behandlungsbeginn jährlich immer noch rund 800 neue HIV-Diagnosen gest

weiterlesen »