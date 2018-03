gefunden bei allergodome.de am 07.03.2018 um 17:39 Uhr

Neckarsulm (dpa/lsw) – Wegen möglicher Käseanteile hat Kaufland eine bestimmte Charge geräucherte K-Classic Delikatess Bockwurst zurückgerufen. Es könne nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen Bockwurst mit Käse befinde, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mit. Aufgrund

weiterlesen »