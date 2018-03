gefunden bei Tellerrandmedizin am 07.03.2018 um 12:24 Uhr

Piloten schulen Ärzte und Pflegepersonal. Die Einblicke in die Luftfahrt sollen helfen, Fehler zu vermeiden und Krankenhäuser sicherer zu machen. Bei der Lufthansa wurde in den 80er Jahren erkannt, dass Technik und Fertigkeiten allein nicht die gewünschte Sicherheit bringen. Der Faktor Mensch muss genauso gestärkt werden – Stichwort „Interpersonelle Kompetenz“. Eine offene Kultur mit flachen [...] The post Bruchpiloten? Was wir Ärzte von der Luftfahrt lernen können appear

