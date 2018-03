22.3.2018: Info-Abend zum Thema Depressionen und Ängste

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 11.03.2018 um 13:38 Uhr

Am 22.3.18 findet um 19.00 Uhr in der STADTTEILBIBLIOTHEK RONSDORF MARKTSTRASSE 21 42369 WUPPERTAL ein Info-Abend zum Thema Depressionen und Ängste statt. Er wird von einer Betroffenen in Kooperation mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle der Stadt Wuppertal durchgeführt. In der anschließenden Diskussion geht es unter anderem auch darum, Betroffene und Angehörige zu finden, die sich künftig gemeinsam regelmäßig in der Gruppe austauschen wollen. Flyer und Plakat als Download

weiterlesen »