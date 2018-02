Wie müssen Arzneimittel verpackt werden?

gefunden bei am 05.02.2018 um 12:18 Uhr

Arzneimittelverpackungen müssen vielen Anforderungen gerecht werden.

Die EU Richtlinie verlangt eine Kennzeichnung. Die lückenlose Rückverfolgung soll dadurch garantiert werden. Damit Sie als Verbraucher geschützt sind.

Die Verpackung muss absolut steril und frei von schädlichen Substanzen sein, damit die Qualität der Arznei nicht durch die Verpackung geschädigt wird.

Die Verpackung selber soll praktisch und möglichst handlich sein.

Gestaltet soll die Verpackung so sein, dass Sie einen möglichst hohen Wiedererkennungswert hat.

Dosierhilfen müssen exakt gefertigt sein, da ein Medikament nur bei richtiger Dosierung optimal wirken kann.

Vor Fälschungen und Manipulationen muss die Verpackung schützen. Eine Fälschung könnte für Sie als Endverbraucher tödliche Folgen haben.

Wer erfüllt diese schwierige Aufgabe für die Pharmaindustrie?

Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG aus Laupheim ist der weltweit führende Lieferant und Partner der Pharmaindustrie.

Das Herstellen dieser hochentwickelten Maschinen befindet sich im Leistungsspektrum der Firma Uhlmann. Da die Firma seit knapp 70 Jahren besteht, ist Sie der Ansprechpartner für die Pharmaindustrie. Sämtliche Richtlinien werden selbstverständlich eingehalten und durchgeführt.

Als Berater mit viel Erfahrung steht die Firma den Arzneimittelherstellern zur Seite und hilft bei der optimalen Auswahl.

Weltweit vertreibt Uhlmann sämtliche Maschinen, die für das sorgfältige, qualitativ hochwertige Verpacken von Arzneimitteln sorgen.

Für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister und Flaschen, bietet Uhlmann GmbH & Co KG aus Laupheim ein breites Produktportfolio an pharmazeutischen Verpackungsmaschinen. Mit höchsten Qualitätsmaßstaben hat sich die Firma am Markt bewährt.

Für das Verpacken von Tabletten und Kapseln in Blister bietet das Unternehmen zahlreiche, für alle Bedürfnisse zugeschnittene Maschinen. Aber auch Verpackungsmaschinen Zugführungen, Endverpacker, Kartonierer und Flaschenlinien werden vom Unternehmen Uhlmann aus Laupheim hergestellt und vertrieben. So erhält jeder Arzneimittelhersteller die richtige Verpackungsmaschine für seine Medikamente. Wartungsarbeiten und Reparaturen werden auch von Uhlmann durchgeführt. Für jeden Poststellenbereich gibt es bei der Firma Ansprechpartner, die kontaktiert werden können.

Wo werden die Arzneien eingepackt bzw. befüllt?

Am einfachsten ist das Verpacken direkt beim Hersteller der Arzneien. Daher werden die dafür benötigten Maschinen bei der Firma Uhlmann aus Laupheim bestellt.

