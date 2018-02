Wahnsinnswoche 2018:07

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 17.02.2018 um 12:40 Uhr

In dieser Woche 170 Patientenkontakte und 14 Terminausfälle. Nächste Woche brauche ich Urlaub. Danach sind bis Ende April keine Termine mehr frei. Hallo Jobcenter: du machst meine Patienten ganz verrückt, wenn du sie erst in Person von Sachbearbeiterin A aufforderst, endlich einen Rentenantrag zu stellen (was schon im Oktober erledigt, aber bis heute nicht beschieden wurde) und nur vier Tage später in Person von Sachbearbeiterin B eine Vorladung zum Termin wegen einer Eingliederungsve

