Was tun gegen Nagel- und Fußpilz?

Nagel- und Fußpilz kann nicht nur jeder im Schwimmbad bekommen, sondern auch beim Sport, in der Sauna, in einem gemeinsamen Haushalt und da wo viele Menschen aufeinander treffen und die Füße dabei nackt sind. Dagegen gibt es ein sehr gutes Mittel, welches hier angesehen werden kann:

Onycosolve – was ist das?

Dieses Produkt ist in der Lage, Nagel- und Fußpilz innerhalb von einer Woche zu beseitigen. Nach regelmäßiger Einnahme stellen passiert folgendes: Juckreiz und übermäßiger Schweiß werden beseitigt, die Pilzinfektion kann sich nicht weiter ausbreiten und die Ursache wird beseitigt. Die Haut generiert sich und rissige Haut wird bis zu 98 % geheilt.

Die Füße sollen binnen 7 Tagen wieder ansehnlich und sanft werden.

Was ist Fußpilz?

Hierbei handelt es sich um einen Pilz, welcher als Parasit unterwegs ist. Dieser kann mit Nahrungsmitteln, Speichel und kleineren Verletzungen so wie Hautrissen in die Haut eindringen. Die Krankheit breitet sich rasend schnell aus und kann nur durch eine Behandlung der Erkankten eingedämmt und beseitigt werden.

Woraus besteht das Onycosolve Spray?

Die Zutaten sind Eichenrindenextrakt, Engelwurz, Salbei und Teebaumöl. Die Pflanzen haben eine heilende Wirkung, während das Teebaumöl für die desinfizierende Wirkung zuständig ist.

Das Produkt besteht ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen, welche nachwachsen. Hier wird auf die heilende Wirkung gesetzt und gleichzeitig die Umwelt geschont.

Wie wird Onycosolve benutzt?

Die Haut muss vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein. Anschließend die betroffenen Areale gründlich einreiben und an der Luft trocknen lassen. Das Produkt soll zweimal täglich angewandt werden. Am besten am Morgen und am Abend, so dass jeweils 12 Stunden zwischen den einzelnen Anwendungen liegen.

Wo gibt es Onycosolve?

Bisher kann das Mittel lediglich auf der offiziellen Herstellerseite geordert werden. Weitere Informationen dazu gibt es hier: Falls ein Kunde unzufrieden sein sollte, bekommt er sein Geld vom Hersteller zurück. Die Bezahlung erfolgt nach Erhalt des Produktes bei der Lieferung. Jede Bestellung wird zeitnah ausgeliefert, so dass das Produkt binnen 3 Tagen beim Kunden ankommt.

Noch ist Onycosolve leider nicht in den Apotheken erhältlich.

