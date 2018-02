gefunden bei allergodome.de am 22.02.2018 um 11:09 Uhr

© Minerva Studio – Fotolia.comEiner aktuellen Studie zufolge halten sich viele Patienten nach einer Lungentransplantation nicht an die Therapie-Vorgaben und nehmen ihre dringend benötigten Medikamente nicht richtig ein. In ihrem Bericht haben die deutschen Forschenden ebenfalls beleuchtet, was die Gründe

weiterlesen »