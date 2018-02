gefunden bei Vitos Blog am 09.02.2018 um 08:00 Uhr

Werke vom Künstlerhaus6 in der documenta-Halle in Kassel Letzten Freitag eröffnete die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ in der documenta-Halle in Kassel. Mit dabei sind die Werke von drei Künstlern aus dem Künstlerhaus6 von Vitos Rheingau. Eine Ausstellung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus Künstler unterschiedlicher sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft zeigen ihre Werken rund einen Monat lang in der documenta-Halle in Kassel. Gemeinsam fordern sie den Bet

weiterlesen »