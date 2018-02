gefunden bei allergodome.de am 16.02.2018 um 11:36 Uhr

Internationaler Boykott des Kinofilms Peter Hase In den USA ist der neue Kinofilm „Peter Rabbit“ angelaufen: ein animierter Kinderfilm, in dem der Bösewicht McGregor zur Strecke gebracht werden soll, indem er mit seinem Allergieauslöser „Brombeeren“ konfrontiert wird, was im Film

weiterlesen »