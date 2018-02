Georg Uecker macht dann mal weiter…

gefunden bei magazin.hiv am 22.02.2018 um 16:27 Uhr

Wohl kaum jemand hat so viele Coming-outs hinter sich gebracht wie der „Lindenstraßen“-Schauspieler Georg Uecker. In seiner Autobiografie „Ich mach dann mal weiter!“ reflektiert er nicht nur seine Rolle als Vorzeigeschwuler in der TV-Serie, sondern erzählt auch von den Brüchen in seiner Biografie, etwa durch den Tod seines Partners oder seine eigene Krebs- und HIV-Erkrankung. Dass auf dem Buchcover auf das unverkennbare „Lindenstraßen“-Straßenschild angespielt wird, ist aus Verl

