gefunden bei allergodome.de am 25.01.2018 um 07:54 Uhr

München (dpa/lby) – Allergiker aufgepasst: Wegen der milden Temperaturen in Bayern beginnt der Pollenflug in diesem Jahr recht früh. Darauf wies Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag hin. Sie sagte: „Der milde Winter kann die Heuschnupfen-Zeit für Allergiker erheblich verlängern.

